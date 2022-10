Fábio Pereira e o golo de Henrique Araújo: «Mata o resultado de uma equipa que trabalhou»

A UD Oliveirense esteve perto de conquistar a segunda vitória no campeonato, mas o polémico golo de Henrique Araújo no último momento do encontro fez com que oliveirenses e águias dividissem ponto.

Fábio Pereira disse não estar triste devido ao trabalho realizado pelos seus atletas, mas sim "revoltado com alguns agentes do futebol": "Triste não porque estou contente pelos meus jogadores. Extremamente satisfeito com o crescimento que a equipa tem tido. Muito satisfeito com a nossa prestação no jogo todo. Revoltado sim pelo resultado injusto. Pode-se discutir todos os lances e todos os erros menos o do fora de jogo. O fora de jogo não é uma questão de interpretação, é uma questão de estar fora de jogo ou não estar fora de jogo. E esse lance, a 20 ou 10 segundos do fim da compensação, é absurdo: o jogador do lado auxiliar está, pelo menos, um metro em posição irregular. É um lance que mata o resultado de uma equipa que trabalhou e acreditou sempre, desde o primeiro minuto, que era possível ganhar. Uma equipa que tenta jogador sempre olhos nos olhos com todos os adversários e que não se acanha perante a superioridade financeira, técnica ou de números de cláusulas de rescisões de nenhum adversário, que nunca faz antijogo nem quando está em vantagem nem quando está em superioridade numérica. Infelizmente continuam-se a castigar equipas destas que tentam valorizar o jogo e valorizar o futebol. Mas de um ponto de vista da análise da minha equipa é uma exibição que me deixa claramente satisfeito. Sabemos o caminho que temos a percorrer, sabemos o trabalho que temos pela frente e acreditamos naquilo que fazemos. Acredito mesmo muito nos meus jogadores e eles mereciam, claramente, outro tipo de tratamento de alguns agentes do futebol."