Fábio Pereira: «Queremos conquistar pontos e continuar na boa fase que estamos a atravessar»

No lançamento da receção da UD Oliveirense ao vizinho Feirense, o técnico Fábio Pereira não esqueceu o polémico empate com o Penafiel da jornada anterior, garantindo, no entanto, que esse jogo não teve impacto na confiança da sua equipa."Vimos de um jogo que na nossa cabeça foi uma boa vitória, fora de casa, contra um adversário forte como o Penafiel, mas além desse sentimento de injustiça, porque foi uma vitória que só valeu um ponto, também foi um jogo que nos tirou três ou quatro opções para o próximo jogo", disse o técnico, antes de continuar: "Acreditamos que os jogadores que vão estar disponíveis para o jogo de sábado vão dar uma boa resposta. A equipa está confiante, vem de uma fase muito boa, durante a qual, nos últimos dez jogos, só por uma vez não conseguimos pontuar. Queremos conquistar pontos e continuar na boa fase que estamos a atravessar."Frente a um rival, Fábio Pereira espera um bom espetáculo no Carlos Osório. "O dérbi é sempre um jogo especial, pelo ambiente que se vive fora do relvado, que torna o jogo mais quente e fervoroso. Gostamos destes jogos, com bons ambientes e bancadas cheias", referiu, deixando o repto aos adeptos: "Tem-se sentido um apoio crescente nos últimos jogos em casa e peço que continuem a apoiar-nos, porque vamos continuar a trabalhar muito para lhes proporcionar bons espetáculos e boas vitórias."A UD Oliveirense recebe o Feirense este sábado, pelas 15h30.