Filipe Alves oficializado como reforço da UD Oliveirense

Filipe Alves foi apresentado como reforço da UD Oliveirense esta terça-feira, confirmando assim uma notícia avançada por Record há algumas semanas. O médio, de 29 anos, assinou um contrato válido por uma temporada com o conjunto de Oliveira de Azeméis.





Formado no Iguaçu, Filipe Alves representou ainda o Tupi, o América e o Penapolense antes de rumar ao futebol europeu. A sua última experiência, o jogador alinhou no Zaria Balti, da Moldávia, onde chegou a disputar as competições europeias.No anúncio da contratação de Filipe Alves, a UD Oliveirense revelou ainda que o jogador já está disponível para o jogo da Taça de Portugal, frente ao Sesimbra.