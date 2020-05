Filipe Gonçalves e o fim do campeonato: «É uma medida desrespeitosa para os profissionais da 2.ª Liga»

A UD Oliveirense lançou, esta sexta-feira, mais uma edição do "Passe de Letra", rubrica criada para dar a conhecer o dia a dia dos jogadores durante o período de isolamento social. Filipe Gonçalves foi um dos convidados e não deixou de comentar a decisão de se terminar o campeonato da 2ª Liga.





O médio classificou como "injusto" o facto de haver duas medidas diferentes para a 1ª e para a 2ª Liga. "Penso que esta decisão é injusta, desleal e roça quase o vergonhoso. Há duas ligas profissionais, uma vai poder competir e a outra não. Ou voltava toda a gente ou não voltava ninguém, penso que a medida é desrespeitosa para os profissionais da 2ª Liga", começou por explicar.Dando como exemplo as situações de França e de Espanha, onde a decisão é igual para as duas competições, o jogador de 35 anos revelou que os jogadores da 2ª Liga têm estado em contacto uns com os outros. "A 2ª Liga foi ignorada e torna-se implícito que não vamos jogar mais. Os jogadores da 2ª Liga têm estado em contacto e queremos justiça. Ou faz-se justiça dentro de campo, que era o ideal, ou para-se os campeonatos e temos um ano zero, sem subidas e descidas", afirmou, explicando ainda que os atletas têm partilhado fotografias a preto e branco nas redes sociais com as legendas ‘Queremos Igualdade’ e ‘Estamos de Luto’.No plano desportivo, Filipe Gonçalves fez uma análise à temporada dos oliveirenses e assegurou que, apesar dos 35 anos, se sente bem para continuar a jogar: "Não começamos bem, mas fomos sempre uma equipa elogiada em termos de qualidade de jogo. Voltar para o Carlos Osório foi uma mais valia pois sentimos mais o apoio dos adeptos. Idade? Se me dissessem há uns anos que iria acabar a carreira aos 35 anos, eu assinava por baixo. Agora não consigo, sinto que ainda tenho condições para ajudar".