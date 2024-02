Frederico Namora troca o Rio Ave pela UD Oliveirense

Frederico Namora foi oficializado como o novo defesa da UD Oliveirense. Ao queapurou, o lateral rescindiu amigavelmente com o Rio Ave e troca agora Vila do Conde por Oliveira de Azeméis.Com parte da formação feita no FC Porto e no Boavista, Namora também jogou nos escalões dos vilacondenses, de onde foi emprestado ao U. Leiria e Felgueiras, respetivamente. Esta época, jogou quatro vezes pela formação de Luís Freire.O defesa esquerdo vem para suprimir diretamente a saída de Kazu para o Gil Vicente, tal como o nosso jornal antecipou.