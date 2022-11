Grupo dono do Yokohama FC compra maioria do capital da SAD da UD Oliveirense

A maioria da SAD da UD Oliveirense trocou oficialmente de mãos, depois de os sócios do clube terem recusado acionar o direito de preferência por 52,5% do capital e o Grupo Onodera, do Japão, ter avançado para a compra dessa percentagem a troco de 3,450 milhões de euros.O anúncio foi feito pela própria empresa, que é também detentora do Yokohama FC. Numa nota no site oficial, o grupo salientou a história da UD Oliveirense e, para além de prometer uma cooperação entre os dois emblemas de que agora é proprietário, colocou também os olhos na subida. "Visando a promoção para a primeira divisão, buscaremos um relacionamento que leve ao desenvolvimento sustentável para ambos os lados", escreveu o grupo.De recordar que a maioria do capital da SAD estava, até aqui, nas mãos do também japonês Akihiro Kin, que detinha 70% através da empresa Nuts&About.inc.