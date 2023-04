Histórico: Kazu Miura estreia-se na 2.ª Liga aos 56 anos, um mês e 24 dias

Kazu Miura acaba de se tornar no mais velho jogador a atuar no futebol profissional português. O japonês da UD Oliveirense foi lançado ao minuto 90 do jogo do Fontelo, diante do Ac. Viseu, somando assim a sua primeira participação ao serviço do clube de Oliveira de Azeméis.Aos 56 anos, um mês e 24 dias, o mais velho jogador do Mundo ainda em atividade passa a ser também o mais velho de sempre a atuar no escalões profissionais em Portugal. O jogador chegou a Oliveira de Azeméis em dezembro passado, mas só na semana passada foi pela primeira vez ao banco de suplentes da equipa de Fábio Pereira.Desta vez, mereceu a confiança do treinador, que o lançou já nos instantes finais do encontro diante dos viseenses, que a Oliveirense venceu por claros 4-1.