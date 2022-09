Horácio Bastos e os caprichos do sorteio da Allianz Cup: «Três equipas do distrito de Aveiro»

Horácio Bastos, presidente da Oliveirense, gostou do resultado do sorteio da Allianz Cup. A clube ficou no Grupo G, com o Santa Clara, o Arouca, o Feirense e o Leixões, e o líder da formação de Oliveira de Azeméis congratula-se por as três equipas do distrito de Aveiro terem calhado no mesmo agrupamento."Já tínhamos saudades. Tivemos um ano de passagem para abrilhantar a Liga 3 e estamos de volta. O sorteio foi curioso, porque temos as três equipas do distrito de Aveiro no nosso grupo e uma deslocação aos Açores. Vamos tentar fazer o nosso melhor e passar à fase seguinte. É difícil, mas vamos tentar, pois antes da final-four até podemos apanhar o Benfica, mas estamos aqui e para lutar. Vamos ter com certeza mais receitas por termos dérbis, mas também mais despesas com a segurança", explicou Horácio Bastos.