Israel rescindiu por mútuo acordo

Israel já não é jogador da UD Oliveirense. O lateral-direito rescindiu por mútuo acordo, informou o clube de Oliveira de Azeméis nas suas redes sociais. O defesa, de 27 anos, participou em 27 jogos na primeira metade da temporada, cinco a contar para a Liga Sabseg e dois para a Taça de Portugal.





Oriundo do Botafogo-PB do seu país natal, Israel tinha chegado a Portugal no último verão. A SAD da UD Oliveirense desejou "boa sorte na carreira desportiva" do jogador brasileiro.