Jogador mais velho do Mundo está a caminho da Oliveirense, avançam japoneses

O portal japonês 'Nikkan Sports', o mais importante do país, adianta que o veteraníssimo Kazuyoshi Miura, conhecido por ser o jogador mais velho do Mundo, está a caminho de Portugal para reforçar a Oliveirense.De acordo com a referida publicação, o jogador de 55 anos, atualmente vinculado ao Yokohama FC, já se encontra em trânsito para o nosso país, numa viaem na qual tem como propósito conhecer as instalações do clube de Oliveira de Azeméis e finalizar as negociações que eventualmente levarão a um compromisso entre as partes.Antigo internacional japonês - atuou pela turma nipónica em 89 ocasiões -, Miura está atualmente cedido pelo Yokohama FC ao Suzuka Point Getters, num contrato válido até ao mês de janeiro. Depois disso, se houver acordo, o veterano avançado irá vincular-se à equipa nortenha, que tal como o Yokohama FC é detida pelo Grupo Onodera - possui 52,5% da SAD da UD Oliveirense.De acordo com o 'Nikkan Sports', a chegada de Miura é vista com bons olhos pelos responsáveis da turma de Oliveira de Azeméis, especialmente pela possibilidade do veterano nipónico poder servir de exemplo aos jovens jogadores do plantel.O avançado, refira-se, já atuou em duas ocasiões na Europa, em 1994/95 no Génova e depois em 1999 no Dinamo Zagreb. Voltou ao seu país no final desse mesmo ano, mudou-se em 2005 para representar o Sydney FC, e não mais saiu desde então. Até agora...