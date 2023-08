Jogos da UD Oliveirense com transmissão no Japão

A SAD da UD Oliveirense revelou, em comunicado partilhado nas redes sociais, ter chegado a acordo com a Sport TV para a aquisição dos direitos de transmissão dos jogos da formação de Oliveira de Azeméis no Japão. Assim, as partidas da UD Oliveirense na Liga Sabseg serão transmitidos na DAZN Japão naquele mercado.Como refere a SAD, o objetivo com este acordo passa por "projectar a imagem da UD Oliveirense SAD além fronteiras de forma a engrandecer o nome da União Desportiva Oliveirense".Recorde-se que a SAD da UD Oliveirense tem como acionista maioritário o Grupo Onodera, do Japão, que também detém o Yokohama FC. Essa ligação viabilizou a chegada de Kazu Miura, lenda do futebol nipónico e o mais velho futebolista profissional em atividade, a Oliveira de Azeméis, cenário que aumentou igualmente o interesse daquele mercado na equipa.