Jogou há três décadas com Miura no Santos e revela: «Queria sentar-me com ele para saber qual é o seu segredo» Record falou com Sérgio Manoel que recorda o japonês, que agora é reforço da Oliveirense, como alguém tímido mas que se transfigurava em campo





• Foto: Site oficial Kazuyoshi Miura