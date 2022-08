Jonata Bastos reforça Oliveirense

A UD Oliveirense oficializou a contratação do avançado Jonata Bastos, brasileiro de 24 anos que em Portugal já representou a equipa B do Sp. Braga, bem como o Estoril e o Alverca, formação que representou até ao final da época passada.Entretanto regressou ao Brasil para jogar no Vila Nova, mas a estada na sua terra natal acabou por ser efémera, dado que Jonata Bastos só teve a oportunidade de realizar dois jogos do outro lado do Atlântico antes de aceitar o convite para representar a formação de Oliveira de Azeméis.