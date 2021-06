Júlio Coelho de saída da Oliveirense

O guarda-redes Júlio Coelho está de saída da Oliveirense, despromovida esta época da Liga SABSEG, após quatro anos a defender a baliza do emblema aveirense, anunciou esta segunda-feira o atleta nas redes sociais.

"Foram cinco anos fantásticos da minha carreira, com altos e baixos, com alegrias e tristezas. Agradeço a todos, sem exceção, que ao longo destes anos me acompanharam, desde o presidente, a toda a equipa técnica e médica do clube. Recordarei com saudade o povo e a cidade de Oliveira de Azeméis", escreveu no Facebook.

O guardião de 36 anos chegou há cinco anos a Oliveira de Azeméis, em 2017/2018, quando a equipa subiu à Liga SABSEG e termina agora a ligação com o clube que foi despromovido do segundo escalão português de futebol.

Ao longo da carreira, Júlio Coelho realizou 33 jogos na Liga NOS e 240 partidas na Segunda Liga ao serviço de emblemas como Paços de Ferreira, Belenenses e Penafiel e, de acordo com a mensagem de despedida da Oliveirense, aguarda novo projeto.

"Novos desafios virão certamente", pode ler-se na mensagem do guarda-redes.