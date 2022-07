Kadu acerta rescisão de contrato com a UD Oliveirense

Depois de ter ajudado a UD Oliveirense na subida à 2ª Liga, Kadu está de saída do clube."A UD Oliveirense, Futebol SAD e o guardião Kadú chegaram a acordo para a rescisão, por mutuo acordo, do contrato que ligava as partes. Ao atleta, a UD Oliveirense deseja as maiores felicidades desportivas e pessoais", podia ler-se na publicação feita pela formação de Oliveira de Azeméis nas redes sociais.O guarda-redes, que já havia representado o clube entre 2017 e 2019, alinhou em 13 jogos na temporada passada.