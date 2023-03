Kazu Miura visitou a embaixada do Japão em Portugal

Figura incontornável do futebol mundial, o avançado nipónico Kazu Miura visitou as instalações da Embaixada do Japão em Portugal, em Lisboa. Na UD Oliveirense desde janeiro, o jogador, de 56 anos, tem também aproveitado a oportunidade para fortalecer as ligações entre o nosso país e a sua terra natal.Durante a visita, que teve lugar na semana passada, o mais velhor jogador profissional em atividade reuniu com o embaixador Ota Makoto, tendo-lhe inclusivamente oferecido uma camisola autografada da formação de Oliveira de Azeméis com o seu nome. Segundo informa a Embaixada, o embaixador "expressou o seu apoio a 'King Kazu', desejando-lhe o máximo sucesso em Portugal".A fazer a sua estreia no futebol português, Miura ainda não teve oportunidade de fazer a estreia oficial pelo clube, mas participou no jogo-treino realizado com o Oliveira do Hospital, da Liga 3, no passado sábado.