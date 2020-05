Kazuya Onohara: «Fiquei um pouco assustado com a capacidade física dos jogadores aqui»

Kazuya Onohara chegou a Portugal em janeiro, para representar a UD Oliveirense. Agora com 24 anos, o médio conta como foi o primeiro impacto com um estilo e forma de jogar futebol diferente do único que havia conhecido até então, o do Japão, seu país natal.





"Em primeiro lugar, fiquei um pouco assustado com a capacidade física dos jogadores aqui, em Portugal, são mais altos e mais fortes fisicamente, pelo que os desarmes são mais fortes do que no Jpão. Experimentei algumas coisas que nunca tinha experimentado. O futebol português é mais tático, coletivo e detalhado", relata, na sua língua nativa, ele que contou com a ajuda de um tradutor, o mesmo que lhe tem vindo a ensinar a língua portuguesa."Durante os últimos tempos, tenho vindo a treinar e a aprender o português em casa todos os dias. A minha família está muito bem no Japão e vivem muito tranquilos. Senti que fui bem recebido e muito apoiado pelos adeptos. Em Oliveira de Azeméis, há muita natureza e as pessoas são muito carinhosas e gentis. Consigo viver tranquilamente", afirmou o jogador que tem capacidade de jogar com ambos os pés e que, para além de ocupar um lugar do meio-campo, pode alinhar a lateral.Já Obi, ponta-de-lança com uns impressionantes 1,98m, já se arriscou a falar na língua de Camões. "Sou muito alto e tenho qualidade no jogo aéreo. Gosto do clima, da comida e das pessoas", afirmou o avançado que, nascido no Japão, é filho de pai nigeriano.