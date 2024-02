Klebinho oficializado na Oliveirense

Depois de ser inscrito pela UD Oliveirense na Liga Portugal, Klebinho foi esta quinta-feira oficializado pela formação de Oliveira de Azeméis. O lateral direito chega proveniente do Guayaquil City, do Equador, onde completou 62 jogos em três anos e apontou quatro golos ao serviço dos equatorianos.Assinou agora pela Oliveirense, onde terá a sua primeira experiência no futebol europeu e já ingressou nos treinos, ao serviço do técnico Ricardo Chéu.