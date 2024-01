Klebinho vai ser reforço da UD Oliveirense

A UD Oliveirense garantiu a contratação do lateral-direito Klebinho, confirmou. Natural do Rio de Janeiro, o defesa, de 25 anos, também pode desempenhar as funções de médio-defensivo, polivalência que será útil para o técnico Ricardo Chéu. A oficialização deverá acontecer esta tarde.Formado no Flamengo, pelo qual fez apenas cinco jogos na equipa principal, mas conquistou uma Libertadores, tendo sido treinado por Jorge Jesus. Desde então, o brasileiro tem feito carreira no estrangeiro, passando dois anos no Japão ao serviço do Tokyo Verdy, por empréstimo do Mengão, e no Guayaquil City, do Equador, onde este nos últimos dois anos e meio. Pelo meio, teve um curto regresso ao Brasil para representar o Cruzeiro.Klebinho junta-se ao regressado Michel Lima e a Julien Lomboto, emprestado pelo Rio Ave, como caras novas no plantel da formação de Oliveira de Azeméis.