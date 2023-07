Michel Lima ruma ao Sport Recife por empréstimo da UD Oliveirense

Michel Lima é reforço do Sport Recife por empréstimo. O clube brasileiro anunciou, esta terça-feira, que chegou a acordo com a UD Oliveirense para assegurar os serviços do criativo até ao final de 2023, fase em que termina a época no Brasil.Com 26 anos, Michel Lima foi o melhor marcador da formação de Oliveira de Azeméis e um dos destaques da última época, marcando 14 golos em 38 jogos. O criativo foi formado no Flamengo e estava no Boavista-RJ antes de chegar à UD Oliveirense na temporada 2020/21.O jogador ainda teve uma breve passagem pela Académica, por empréstimo dos oliveirenses, mas regressou à base para a segunda metade de 2021/22. Pelo clube de Oliveira de Azeméis, Michel Lima realizou um total de 78 jogos.Segundo informou a formação brasileira, o jogador já se encontra na cidade para realizar exames médicos.