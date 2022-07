Miguel Maga oficializado na UD Oliveirense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A UD Oliveirense oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Miguel Maga, confirmando assim a informação avançada em primeira mão por, na sua edição de 25 de junho. O lateral-direito assinou um contrato válido por uma temporada.Aos 23 anos, o defesa, que também pode atuar no meio-campo, nunca se conseguiu afirmar na equipa principal dos vimaranenses, clube ao qual chegou em 2016/17, para os sub-19. Depois de duas épocas em que se dividiu pela equipa B e pelos sub-23, Miguel Maga atuou sobretudo na formação secundária dos conquistadores nas últimas duas temporadas, durante as quais fez 40 jogos e apontou dois golos.Apesar de já ter várias caras novas a trabalhar às ordens do técnico Fábio Pereira, Miguel Maga é o primeiro reforço oficializado pelo clube de Oliveira de Azeméis para 2022/23.