Miura foi inscrito pela UD Oliveirense e já viu o jogo com o Mafra

Kazuyoshi Miura ainda não foi formalmente apresentado como reforço de inverno da UD Oliveirense, no entanto o seu nome já chegou aos serviços da Liga Portugal, conforme se percebe através do elenco do clube disponível no site da Liga. O avançado japonês, de 55 anos, vai vestir a camisola 11 nesta aventura pelo emblema de Oliveira de Azeméis, cujo vínculo deve ser válido até ao final da presente temporada.

Certo é que Kazu Miura tem aproveitado todo o tempo possível para conhecer mais e melhor o seu novo clube e, ontem, compareceu em Mafra para acompanhar o encontro da equipa de Fábio Pereira, tendo assistido a essa vitória por 3-2. A sua presença gerou grande curiosidade entre as pessoas que se encontravam no recinto do Mafra. Miura, recorde-se, tem estado instalado numa unidade hoteleira desde que chegou e surpreendeu pela positiva nos exames médicos, ele que assume ter muito cuidado com o seu organismo.