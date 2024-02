Namora apresenta-se na UD Oliveirense: «É um passo importante, precisava de jogar»

Frederico Namora já está totalmente integrado no plantel da UD Oliveirense, onde reforçou a equipa de Ricardo Chéu proveniente do Rio Ave. O novo lateral considerou que a mudança foi a escolha certa, porque este é um "palco que dará" tudo o que o atleta precisa."É um passo muito importante, precisava de jogar e sinto que aqui é um palco que me dará tudo o que preciso. É um balneário que conheci bem, conheço muitos jogadores e temos tudo para fazer uma 2.ª volta como o clube e os adeptos merecem", revelou o jogador, de 25 anos, salientando a excelente receção dos novos colegas: "O primeiro treino foi impecável, isto é um grupo cinco estrelas. Já conhecia muitos destes jogadores e trataram-me muito bem".Frederico Namora voltou a reforçar o conhecimento que tem dos novos companheiros, de onde se destaca Ricardo Schutte, o melhor amigo do novo reforço: "Tenho aqui um dos meus melhores amigos e já tinha vindo ver os jogos. Gosto da tática da equipa e acredito que encaixo aqui como uma luva".O novo reforço afirmou também que o Estádio Carlos Osório não lhe é totalmente estranho, pois já lá jogou pela U. Leiria num encontro da Liga 3, em 2021/22."Tinha vindo aqui uma vez e foi numa fase de apuramento de campeão. Estava um ambiente incrível, espero que se repita sucessivamente porque os adeptos vão ser essenciais", concluiu Frederico Namora.