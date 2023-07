Nuno Macedo a caminho da Oliveirense

O guarda-redes Nuno Macedo vai ser reforço da UD Oliveirense, confirmou Record. O português, de 24 anos, está de saída do Penafiel depois de ter cumprido o seu contrato com os durienses.Em Oliveira de Azeméis, Nuno Macedo vai tentar ganhar mais protagonismo, após duas temporadas de pouca utilização no Penafiel, clube pelo qual fez apenas três partidas. Antes de chegar aos durienses, o guardião representou Moreirense e Estoril.A UD Oliveirense garante assim cara nova para a baliza, depois de ter confirmado as saídas de Nuno Silva, que rumou ao Trofense, e Ricardo Ribeiro, que assinou pelo Leixões.