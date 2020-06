Oficial: UD Oliveirense renova com Pedro Miguel

Tal como já havia sido avançado por Record, a UD Oliveirense renovou contrato com o treinador Pedro Miguel. A formação de Oliveira de Azeméis anunciou, esta segunda-feira, ter chegado a acordo com o técnico para a prolongação do vínculo por mais uma temporada.





Profundo conhecedor do clube, onde passou a maior parte da carreira, Pedro Miguel traçou os objetivos para a próxima época desportiva. "Queremos vencer cada jogo, ser competitivos, valorizar o plantel e os seus jogadores. Numa lógica empresarial queremos vender jogadores e com isso a SAD ter o seu retorno financeiro", explicou o técnico.Por seu lado, Nobuyuki Yamagata, presidente da SAD mostrou-se satisfeito com o trabalho desenvolvido por Pedro Miguel até este momento: "Estamos muito felizes por ter renovado com o treinador. Trabalhamos com ele desde dezembro do ano passado. O facto de termos feito um bom trabalho, respeitando uns aos outros é a principal razão pela qual conseguimos renovar o contrato. Estou certo de que a nova época será muito difícil, especialmente com os efeitos do coronavírus e teremos que gerir a nossa agenda e também o nosso condicionamento".Para além de Pedro Miguel, os adjuntos Bruno Sousa, Mário Morgado, Gabriel Couto, Pedro Costa e Pedro Bairrada, treinador de guarda-redes, também renovaram com o clube.