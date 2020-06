Oliveirense conta com 13 jogadores para a próxima temporada

A Oliveirense anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com 13 jogadores do plantel principal para a próxima temporada na 2.ª Liga e garantiu a apresentação de reforços para "breve".

"Tentámos chegar a acordo com alguns jogadores do plantel, mas, devido à valorização desportiva que conquistaram na Oliveirense e à expectativa de aumento salarial, não nos foi financeiramente possível segurar esses atletas", explicou o diretor desportivo, Caio Zanardi, em nota publicada nas redes sociais do emblema.

Para a próxima época, o treinador Pedro Miguel conta com o guarda-redes Júlio Coelho, os defesas Pedro Kadri, Ricardo Tavares, Duarte Silva, Fostino Manga e Leandro Silva, os médios Filipe Gonçalves, Pedro Ferreira e Kazuya Onohara e os avançados Dionathã, José Sacra, Randy Emeka Obi e Cláudio Silva.

Além de Bruno Vale, que se retirou, e da saída de Diogo Clemente para o Arouca, os futebolistas Alemão, Sérgio silva, Wellington e Paraíba também anunciaram nas redes sociais que não vão continuar no clube.

Os restantes jogadores com quem o clube ainda não chegou a acordo para a próxima temporada e podem estar de saída são Luís Costa, Elízio, Miguel Silva, Serginho, Fabinho, Neto Costa, Tito, Oliveira, Agdon Menezes, Mohamed Bouldini e Cephas Malele.