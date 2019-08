Oliveirense reforça ataque com Neto Costa

A Oliveirense anunciou este sábado a chegada do avançado Neto Costa, durante um ano por empréstimo, naquela que será a primeira experiência na Europa do brasileiro, informou o emblema da 2.ª Liga.

"Vim para marcar golos! [O objetivo] é ajudar a equipa, completar as necessidades do treinador, aprender e ser mais um a lutar pelos objetivos do clube", afirmou o jogador de 22 anos, em declarações ao sítio oficial da Oliveirense na Internet.

O esquerdino chega por empréstimo vindo dos brasileiros do Santa Cruz e é mais uma opção para a frente de ataque da formação de Pedro Miguel, a penúltima classificada do campeonato com duas derrotas e um empate em três jogos e que recebe o Farense, terceiro, no domingo.