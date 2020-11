Oliveirense rescinde contrato com treinador Pedro Miguel

A Oliveirense anunciou esta terça-feira que chegou a acordo para a rescisão de contrato com o treinador Pedro Miguel, uma decisão que partiu do clube, segundo fonte do clube da 2.ª Liga.

"A União Desportiva Oliveirense Futebol SAD e o treinador Pedro Miguel terminaram o contrato que os ligava até ao final da época de 2020/21. A União Desportiva Oliveirense agradece a dedicação, a paixão e o profissionalismo de Pedro Miguel. Desejamos boa sorte ao treinador, que sempre lutou pelos objetivos do clube", escreveu o emblema nas redes sociais.

O treinador, de 53 anos, é considerado um histórico pelos adeptos ao ter sido o técnico da equipa principal durante um total de 13 temporadas, as últimas cinco consecutivas, e abandona o emblema no 13.º lugar da 2.ª Liga, após três derrotas consecutivas.

Segundo fonte do clube, o sucessor de Pedro Miguel já está escolhido e vai ser apresentado na quarta-feira.