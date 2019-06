Pedro Miguel renova com a Oliveirense

Ao fim de algumas semanas de impasse, eis que chega o fumo branco: Pedro Miguel vai continuar na Oliveirense por mais uma temporada. O anúncio foi feito pelo emblema de Oliveira de Azeméis, numa nota publicada no site oficial, na qual a direção salienta que este era o desfecho "esperado" e desejado para este dossiê.Ao leme da Oliveirense desde 2016/17, isto já depois de uma primeira passagem entre 2004 e 2012, o técnico foi o responsável por subir o clube do Campeonato de Portugal para a 2.ª Liga e, simultaneamente, pela manutenção no segundo escalão nas duas últimas temporadas.Em declarações aos meios oficiais da Oliveirense, o técnico explicou a decisão, adiantando que houve um fator que pesou na balança: o regresso ao Estádio Carlos Osório, casa do clube, depois de duas épocas a jogar no Estádio Municipal de Aveiro."Decidi continuar porque o que era importante nesta negociação era regressar ao nosso estádio e vamos regressar. Isso pesou. Vamos ter um início de época difícil porque vamos realizar alguns jogos fora", explicou, antes de levantar o véu sobre a preparação da próxima campanha."Estamos a reforçar a equipa para fazer um campeonato mais tranquilo. Será um plantel mais curto, mas, ciente das metas a atingir. Estamos a trabalhar na construção da equipa e há posições prioritárias como um defesa central, um lateral esquerdo, um ponta de lança e um médio", concluiu.