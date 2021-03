Raúl Oliveira: «Futebol é um bocadito como o boxe, tens de levar uns socos e levantar»

Na conferência de imprensa após a terceira derrota consecutiva (e que é simultaneamente o quarto jogo seguido sem vencer), Raúl Oliveira disse que a sua equipa foi "superior" ao GD Chaves e que foi um "erro infantil" o que permitiu aos visitantes marcarem: "acho que foi um jogo em que fomos superiores ao adversário. Na primeira parte entrámos com a ideia de controlar o adversário, de poder criar alguma inquietude através de fechar os espaços mais interiores e não permitir ao adversário criar o jogo. Através de um erro infantil da nossa linha defensiva acabou por acontecer o golo do GD Chaves. A partir daí ajustámos e penso que tomamos conta do jogo. Não fomos capazes de materializar esse ascendente. Não fomos bons o suficiente. Temos de melhorar muito, temos de dar muito mais. Foi uma semana difícil com resultados que não estávamos à espera, mas aqui a lição é que ainda há muito para fazer e que temos de trabalhar muito".

O técnico falou ainda que "perder é sempre mau", mas "que não é a primeira vez esta temporada que isto acontece" e acabou a comparar o futebol ao boxe: "o futebol é um 'bocadito' como o boxe, tens de levar uns socos e tens que te levantar. Se não tens capacidade de te levantar não podes andar no futebol. E a verdade é uma. A nossa luta é a manutenção e quem luta pela manutenção, infelizmente, perde mais do que o que ganha. Porque se não fosse assim não estávamos a lutar pela manutenção. Estávamos a lutar para subir de divisão".

Questionado sobre se a sua continuidade em Oliveira de Azeméis está em risco, o treinador acredita que não: "isso nem se quer está em discussão, acho eu, neste momento".