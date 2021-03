Raúl Oliveira: «Jogo foi dividido contra uma das equipas mais bem organizadas»

Raúl Oliveira abriu a conferência de imprensa após o empate caseiro contra a Académica ao tranquilizar os presentes sobre a situação de Kadri, que se tinha sentido mal na zona de entrevistas rápidas e teve de ser assistido: "teve uma quebra de tensão no final do jogo devido ao esforço, devido ao calor, mas está recuperado, está tudo bem".





O exemplo do esforço de Kadri no encontro foi aproveitado para realçar a exibição dos seus jogadores: "aproveitando esse ponto de situação do Pedro [Kadri], penso que é uma demonstração daquilo que foi o esforço da equipa neste jogo e como tem sido também nos últimos jogos: infelizmente com resultados menos positivos para nós". "Hoje a nossa ideia era conseguir os três pontos. Tentamos ser mais pressionantes, condicionar a saída do adversário, recuperar bolas na saída do adversário e a espaços conseguimos. Penso que o jogo foi dividido, mesmo contra uma equipa que, na minha opinião, é das mais bem organizadas e das que tem os princípios mais bem definidos da liga. Conseguimos condicionar muito o jogo deles. Na parte ofensiva, à imagem do que nos tem acontecido, faltou-nos um bocadinho de acutilância no último terço, também temos tido dificuldades nessa parte do jogo, mas penso que o resultado acaba por se ajustar. Infelizmente não conseguimos levar os três pontos que pretendíamos, mas aqui há a destacar, sobretudo, a vontade, a entrega, a atitude e a crença dos jogadores para continuarmos a nossa luta que vai ser dura até ao fim e esperamos ser bem-sucedidos", analisou assim o treinador oliveirense o encontro."O resultado é positivo, ou menos negativo neste caso, já que nós precisávamos da vitória. Agora, é evidente que tudo o que seja somar pontos neste momento é essencial e esperemos que sendo contra um adversário que está no topo da tabela nos sirva para percebermos que podemos disputar os jogos contra toda a gente, independentemente das dificuldades que temos tido. Mesmo tendo alguns jogadores com problemas físicos, tentamos ser competitivos, assim como tentamos melhorar aquilo que nos tem faltado, a parte ofensiva. Manter esta organização defensiva, esta entrega e depois tentar somar vitórias é o que precisámos desesperadamente e não escondemos isso", finalizou Raúl Oliveira.