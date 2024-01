Ricardo Chéu: «A competência em jogo fará a diferença»

Ainda em busca da primeira vitória como treinador da Oliveirense, Ricardo Chéu considera que a resposta para os tão desejados três pontos está no foco na própria equipa, a "crescer de jogo para jogo", e não no Marítimo, emblema que, contudo, elogia."Queremos, acima de tudo, voltar a dar uma alegria aos nossos adeptos e dar uma alegria a este grupo também, que tem trabalhado muito forte para reverter estes resultados menos positivos. Sentimos claramente que a vitória está para breve e portanto, iremos fazer de tudo para, em nossa casa, sermos dominantes e conseguirmos os três pontos, que é tudo que conta para nós", revelou o técnico da formação de Oliveira de Azeméis, não obstante à qualidade do oponente de sábado: "É um adversário bastante forte também, que tem um objetivo claro que subir de divisão e é uma equipa que nos habituou a estar na 1ª Liga e, portanto, isso para nós também será uma motivação extra, de disputar o jogo com uma equipa como essa, com um historial muito forte no futebol português.Nós acima de tudo, queremos ser felizes e trabalhar para alcançar os três pontos".Contudo, com estes condimentos, Ricardo Chéu, de 42 anos, refletiu que não existe diferenças na abordagens às partidas, sejam elas com o "primeiro classificado ou com o último" e resumiu que o objetivo continua a ser "sempre o mesmo", a vitória."A competência em jogo fará a diferença. Aquilo que vale é a competência, somos capazes de ter a atitude correta. Eu acredito que, para os jogadores, tenha essa motivação, porque olham sempre muita das vezes para o nome da equipa, mas o discurso passa por ser um jogo normal. Isto é um desporto onde temos de enfrentar toda a gente e o nosso objetivo são os três pontos, como noutro encontro qualquer", concluiu o líder do Oliveirense.O Marítimo visita a equipa da casa no Estádio Carlos Osório, neste sábado, pelas 11 horas, na partida a contar para a 16.ª jornada da Liga SABSEG.