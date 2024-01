Ricardo Chéu: «A equipa está concentrada em conseguir mais e melhor»

Conquistado o primeiro ponto no comando técnico da UD Oliveirense, depois do empate conseguido em cima do apito final frente ao Marítimo, Ricardo Chéu pretende ver a equipa dar continuidade a esse resultado na visita ao Leixões, esta sexta-feira, garantindo que a pressão continua elevada."A pressão há para todos os jogos, porque é importante termos sempre o sentido de responsabilidade no que fazemos enquanto profissionais e equipa. Sabemos bem da responsabilidade de fazer o nosso caminho de forma sustentada, verificando que a equipa está em crescimento. Esperamos que no próximo jogo possamos conquistar mais pontos e dar continuidade ao bom momento, pelo menos de atitude, que temos demonstrado. Sentimos que a equipa está concentrada em conseguir mais e melhor", começou por dizer o técnico, em declarações aos meios do emblema de Oliveira de Azeméis.Em relação ao jogo anterior, Ricardo Chéu realça a boa resposta da equipa. "É sempre importante pontuar, sobretudo contra candidatos e equipas fortes, com muita responsabilidade, mas sabemos que em casa temos de ser mais fortes. Fomos resilientes e capazes de responder até ao último minuto, momento em que conseguimos fazer o golo. Ficou uma boa imagem e tivemos boas oportunidades para nos adiantarmos no marcador. Acreditamos sempre que era possível", frisou.Já sobre o duelo com o Leixões, equipa que tem os mesmos pontos que a UD Oliveirense na tabela, o treinador reconhece a importância do jogo, mas recusa classificá-lo como decisivo. "É sempre difícil jogar contra o Leixões, numa casa com adeptos muito aguerridos, que tem uma equipa sempre com muita vontade, que é forte nas transições. Sabemos que é um jogo importante para eles, como é para nós, mas falta muito campeonato, uma volta completa. É importante continuarmos no nosso caminho e vamos chegar lá para discutir o jogo", concluiu.A UD Oliveirense defronta o Leixões esta sexta-feira, pelas 18 horas.