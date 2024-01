Ricardo Chéu e o dérbi com o Feirense: «Temos de vestir a pele dos nossos adeptos»

Depois de alcançar o primeiro triunfo no comando técnico da UD Oliveirense, na visita ao Leixões, Ricardo Chéu reconheceu a importância da vitória para o grupo de trabalho, realçando a necessidade de continuar a conquistar pontos de forma constante."As vitórias também nos trazem mais responsabilidade, mas é sempre mais fácil trabalhar sobre vitórias, porque a equipa fica mais motivada e acredita mais no processo, de que estamos no bom caminho. As vitórias trazem bom ambiente e essa confiança de quem quer continuar na senda de bons resultados. É importante numa Liga tão competitiva somar pontos consecutivamente, sem nos focarmos na tabela, mas sim no jogo seguinte e no nosso processo", disse o treinador, explicando a chave do sucesso no jogo anterior."Em termos defensivos já estávamos a ser mais consistentes e notávamos melhorias. O meu foco tem sido colocar a equipa à minha imagem e isso está a ser conseguido. Claro que gostaria de ter um jogo mais positivo a nível ofensivo, mas isso leva o seu tempo. Numa Liga tão competitiva, ser pragmático acaba por trazer frutos. Foi o que aconteceu no último jogo, onde fomos eficazes e muito competentes a defender", frisou.Com quatro pontos nos últimos dois jogos, a UD Oliveirense tem dérbi marcado com o Feirense, no sábado, e Ricardo Chéu não foge ao fator emocional da partida. "É um jogo especial para os adeptos e os dérbis colocam sempre a parte emocional à flor da pele. Sabemos que os adeptos vivem este tipo de jogos com maior expectativa, mas somos profissionais e estamos habituados, noutros contextos, a este tipo de jogos. Temos de vestir a pele dos nossos adeptos, mas ser equilibrados emocionalmente", disse, garantindo que a preparação foi igual a todos os outros jogos."Vivemos uma semana normal, com os jogadores a desempenharem as suas funções de forma muito profissional e séria, com o bónus motivacional normal de quem quer jogar um dérbi, porque são sempre jogos que mexem com os jogadores, mas sempre com muita humildade e trabalho. Estamos focados naquilo que podemos controlar, que é a forma como vamos encarar o adversário, explorando os nossos pontos fortes e valorizando cada vez mais o nosso jogo", afirmou.A visita ao Feirense está marcada para sábado, pelas 15h30.