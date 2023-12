É oficial. Ricardo Chéu é o novo dono da cadeira principal da UD Oliveirense. O treinador assume o papel deixado por Fábio Pereira, que já orienta o Marítimo.O novo orientador da formação de Oliveira de Azeméis, de 42 anos, volta a treinar depois de ter saído de cena no final do ano passado, ao deixar o Vilafranquense. No mesmo sentido, voltou a ser associado a assumir o cargo de treinador do Leixões, no início de 2023/24, porém, nada veio a concretizar-se.Ricardo Chéu terá o primeiro teste ao serviço da Oliveirense na 14.ª jornada da Liga SABSEG, diante do Mafra.