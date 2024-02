Ricardo Chéu: «Temos de ser uma equipa solidária para virar a página e começar uma nova era de resultados»

Naquele que será o regresso de Ricardo Chéu a uma casa que bem conhece, o técnico da UD Oliveirense pretende ver a equipa dar continuidade à evolução positiva que tem apresentado em termos exibicionais, mas também ver essas melhorias traduzirem-se na conquista dos três pontos, começando já pela visita ao Ac. Viseu, este domingo."Não conseguimos alterar o passado, mas sabemos que houve muitas coisas positivas [no jogo com o Torreense]. Estamos a ser capazes de criar mais, de ser uma equipa mais rematadora e de fazer golos contra equipas bastante fortes, mas a jogar casa o resultado teria de ser outro. Penso que fizemos mais que o suficiente para conseguir isso, mas o importante é manter a mesma atitude, tentar não ser tão perdulários na hora de finalizar e não tão solidários na hora de dar golos, porque têm acontecido alguns erros individuais que temos de evitar", disse o técnico, em declarações aos meios do emblema de Oliveira de Azeméis, antes de reforçar: "Sei bem o que é jogar naquele ambiente, portanto temos de ser uma equipa solidária para virarmos uma nova página e começar uma nova era de resultados, porque nos queremos afastar dos lugares perigosos e para isso temos de começar a conquistar três pontos."Em relação ao próximo ao adversário, Ricardo Chéu deixou vários elogios à formação orientada por Jorge Simão. "Espera-nos um jogo difícil, contra uma equipa que está no melhor momento da época, que vem de muitos jogos consecutivos a pontuar e tem feito grandes exibições em casa. É uma equipa talhada para lugares mais ambiciosos, porque no ano passado estiveram nessa luta e mantiveram grande parte do plantel", recordou o técnico. "Preparamos a nossa estratégia no sentido de poder contrariar essa qualidade individual do Ac. Viseu, juntamente com a qualidade que têm apresentado. Temos de igualá-los nesse aspeto, sermos lutadores e trazer os três pontos, porque temos muita necessidade deles", concluiu.A UD Oliveirense defronta o Ac. Viseu este domingo, pelas 11 horas.