Ricardo Ribeiro e o regresso pelas portas da UD Oliveirense: «Já sentia saudades de Portugal»

Ricardo Ribeiro, o mais recente reforço para a baliza da UD Oliveirense, falou aos meios do clube sobre a sua chegada a Oliveira de Azeméis, onde vai lutar com Nuno Silva e Rui Dabó por um lugar entre os postes. O português, que esteve nas últimas duas épocas ao serviço do Al-Jabalain, da Arábia Saudita, confessa estar feliz pelo regresso ao país natal."É sempre bom regressar ao nosso país. Já sentia saudades de Portugal e apareceu este projeto. Aceitei com muito agrado porque a Oliveirense é um clube bom e conhecido em Portugal. Estou muito feliz por conseguir estar cá e ajudar a equipa da melhor maneira", afirmou o guardião, de 32 anos.Sobre o grupo de trabalho que encontrou em Oliveira de Azeméis, o reforço dos oliveirenses manifestou ter gostado do que viu. "Fui muito bem recebido por todos. Vi que os meus colegas são rapazes humildes e trabalhadores, que querem aprender e evoluir e é bom encontrar um grupo desses. Muitos também já vêm do ano passado, o que ajuda a integração a ser mais rápida", sublinhou.Com vasta experiência no futebol português, contando com passagens pelo Moreirense, Estoril Praia, Ac. Viseu, Olhanense, Belenenses, Académica e P. Ferreira, Ricardo Ribeiro não escondeu a competitividade a que nos habituou a 2.ª Liga, mas mantém a esperança no conjunto orientado por Fábio Pereira."A 2.ª Liga é muito difícil. Podemos esperar tudo dela. É uma liga muito competitiva, onde há muita qualidade. Vemos, agora, muitos clubes de Primeira Liga a contratar na 2.ª Liga. Vai ser muito exigente e difícil, mas acredito que vamos estar preparados", concluiu.T.G.