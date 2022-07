Ricardo Ribeiro oficializado como reforço da UD Oliveirense

A UD Oliveirense oficializou, esta quinta-feira, a contratação do guarda-redes Ricardo Ribeiro, confirmando assim a informação adiantada em tempo útil porEstá assim confirmado o regresso do experiente guardião ao futebol português, depois de ter estado as duas últimas temporadas no Al-Jabalain, da Arábia Saudita, participando em 69 partidas, naquela que foi a sua primeira experiência no estrangeiro.Em Oliveira de Azeméis, Ricardo Ribeiro será o candidato à titularidade na baliza, juntando-se a Rui Dabó e Nuno Silva como opções para a posição à disposição de Fábio Pereira.