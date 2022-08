​Rodrigo Borges reforça defesa da UD Oliveirense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de Zé Pedro, a UD Oliveirense anunciou esta quarta-feira também a contratação de Rodrigo Borges, central, de 23 anos, proveniente do Sp. Braga.Com a reta final da formação feita no Benfica, mudou-se para os bracarenses em 2018/19 e desde então dividiu-se entre os sub-23 e a equipa B dos minhotos, atuando sobretudo na formação secundária nas últimas duas épocas. Em 2021/22, fez 19 jogos na Liga 3.Em Oliveira de Azeméis, Rodrigo Borges terá a concorrência de Pedro Marques e Iago Reis por uma vaga no eixo defensivo da turma às ordens de Fábio Pereira.