Serginho, médio que representou o Felgueiras nas últimas duas épocas, foi oficializado como reforço da UD Oliveirense, esta quinta-feira.





Com três golos e uma assistência em 26 jogos, o médio-ofensivo, de 22 anos, esteve em destaque ao serviço da formação felgueirense vencedora da Liga 3 na temporada passada. Formado no V. Guimarães e no Moreirense, o jovem conta com passagens pelo Ponte e pelo Joane antes de se juntar ao Felgueiras, na temporada 2020/21.

Serginho é o quarto reforço dos oliveirenses neste mercado de verão, depois da oficialização do defesa-direito, Miguel Maga, do defesa-central, Pedro Marques e do avançado, Miguel Pereira.



Autor: T.G.