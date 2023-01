UD Oliveirense anuncia reforço que já passou pelos quadros do Benfica

A UD Oliveirense anunciou a contratação de Anthony Carter, avançado australiano de 28 anos que já passou pelo futebol português, concretamente ao serviço do Ac. Viseu, do Trofense e do Benfica (equipas B e sub-23).O jogador regressa ao nosso país após ter saído, em 2021, dos viseenses para rumar à Tailândia, onde representou o Bankok United. Esta época estava no Macarthur, da Austrália. Segundo informa o clube de Oliveira de Azeméis, Anthony Carter vai juntar-se à equipa orientada por Fábio Pereira nas próximas horas.Carter é o segundo reforço de inverno confirmado pela UD Oliveirense, depois de já ter sido assegurada a aquisição do médio Nuno Valente.