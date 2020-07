UD Oliveirense com cinco reforços no primeiro dia de treinos

A UD Oliveirense anunciou, esta sexta-feira, a contratação de cinco jogadores. Naquele que foi o primeiro treino da temporada 2020/21, o conjunto de Oliveira de Azeméis oficializou as chegadas de Arthur, Pedro Machado, Lamine, Sele Davou e Miguel Silva.





Nascido no Brasil, Arthur prepara-se para viver a sua primeira experiência no futebol europeu. O guarda-redes, de 20 anos, atuava no Desportivo Brasil. Para a defesa chegou Paulo Machado, jogador de 24 anos que, na temporada passada, alinhou em 24 jogos pelo Casa Pia. O defesa-central conta ainda com passagens por Sertanense, Mirandela e Belenenses. Mohammed Lamine é um jogador ganês de 20 anos. Nas duas últimas temporadas, o jovem médio alinhou no AS Trencin, da Eslováquia.Para o sector mais avançado, a UD Oliveirense foi buscar dois jogadores ao Campeonato de Portugal. O primeiro, Sele Davou, chegou a Portugal em 2014/15 e já alinhou no Estrela Portalegre, no Alamancilense, no Felgueiras, no Operário Lagoa, no Sertanense e no Montalegre. Aos 23 anos, e depois de cinco golos em 26 jogos em 2019/20, o extremo prepara-se para viver a primeira experiência nos campeonatos profissionais. O segundo foi um dos grandes destaques do Campeonato de Portugal na época transata. Miguel Lima apontou 17 golos em 26 partidas pelo Maria da Fonte e surge assim como uma boa alternativa à Agdon, que deixou Oliveira de Azeméis.O clube anunciou ainda que, para além dos 19 jogadores que compõem o plantel neste momento, os juniores Ismael Sanogo e Bruno Furtado também participaram na sessão de treino da manhã desta segunda-feira."A UD Oliveirense vai realizar treinos diários ao longo da semana, sempre à porta fechada. O plantel vai receber ainda mais 10 jogadores provenientes de diferentes países. Aliás, devido à Pandemia de COVID 19, a saída de jogadores dos seus países de origem e a sua chegada a Portugal tem sido problemática. A União Desportiva Oliveirense Futebol SAD só apresentou estes atletas hoje porque só esta manhã foram assinados presencialmente os contratos entre as duas partes. De sublinhar, também, que estes atletas só realizaram exames médicos e testes à COVID 19 durante o último fim de semana", podia ler-se também no comunicado.