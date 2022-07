UD Oliveirense confirma contratação de Iago Reis

A UD Oliveirense oficializou, este domingo, a contratação do central Iago Reis, uma das caras novas do plantel às ordens de Fábio Pereira para 2022/23 que já trabalhava integrado com o grupo desde o arranque dos trabalhos.Com 22 anos, o central, que terminou a sua formação no Palmeiras, chegou a Portugal em 2018/19, pela porta do V. Guimarães, tendo feito sete jogos nos sub-23 e um na equipa B. As épocas mais recentes foram passadas no Campeonato de Portugal, a última das quais ao serviço do Vila Real, clube pelo qual fez 19 jogos.Em Oliveira de Azeméis, o central vai reencontrar o técnico Fábio Pereira, com o qual trabalhou no Oleiros, há duas temporadas atrás.Com Raniel a enfrentar uma longa paragem devido a lesão, a UD Oliveirense tem apenas três centrais disponíveis no plantel, com Iago a juntar-se a Pedro Marques e João Serrão, sendo que a continuidade deste último não é um dado adquirido.