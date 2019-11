UD Oliveirense-Cova da Piedade, 2-0: Triunfo na despedida de Aveiro

A Oliveirense despediu-se este domingo do Estádio Municipal de Aveiro, a casa emprestada nas últimas duas temporadas, com uma vitória frente ao Cova da Piedade por 2-0, em jogo da nona jornada da II Liga de futebol. O triunfo permitiu à formação orientada por Pedro Miguel fugir aos lugares de despromoção, por troca com o adversário, que caiu para o último lugar da tabela.Depois da igualdade sem golos na etapa inicial, a Oliveirense acabou por se adiantar no marcador aos 51 minutos, por intermédio de Michael Douglas, ampliando a vantagem aos 62 com um autogolo de Oto'o Zue.Os primeiros 45 minutos revelaram-se equilibrados, com a Oliveirense a destacar-se no número de remates, mas nenhum deles na direção da baliza de Tony. Depois do intervalo, a formação de Oliveira de Azeméis entrou mais forte e a primeira oportunidade de golo surgiu logo aos 51 minutos. Na sequência de um canto marcado na direita, a bola sofreu um desvio e sobrou para Michael Douglas que à entrada da pequena área, rematou rasteiro para a baliza, fazendo o primeiro golo da partida.O golo deu maior tranquilidade à Oliveirense que, aos 62 minutos, ampliou a vantagem através de um autogolo de Oto'o Zue, que, a tentar desviar um remate de Agdon, acabou por colocar a bola dentro da baliza. A partir dos 70 minutos, o Cova da Piedade ficou reduzido a 10 jogadores, após a expulsão de Cele, por acumulação de amarelos, o que dificultou ainda mais uma possível recuperação. Com mais um elemento em campo, a Oliveirense limitou-se a gerir a posse da bola até final e o Cova da Piedade, apesar das substituições efetuadas, não conseguiu criar grande perigo para a baliza de Coelho.0-0.1-0, Michael Douglas, 51 minutos.2-0, Oto'o Zue, 62' (na própria baliza)Júlio Coelho, Alemão, Michael Douglas (Filipe Gonçalves, 73'), Sérgio Silva, Elízio, Oliveira, Fabinho (Paraíba, 83'), Diogo Clemente, Miguel Silva, Bouldini (Neto Costa, 86') e Agdon.Bruno Vale, Filipe Gonçalves, Marcos Júnior, Sérgio Ribeiro, Tito, Paraíba e Neto Costa.Pedro Miguel.Tony Batista, Oto'o Zue, Victor Massaia, Allef, Chico Chen (Liu Yuhao, 61'), Sami, Cele, Sérgio Marakis, Bologun, Carvalhas (Diarra, 73') e Vitinho (Gustavo Costa, 83').José Costa, Lima Pereira, Shimabuku, Celso, Diarra, Gustavo Costa e Liu Yuhao.Jorge Casquilha.Miguel Nogueira (AF Lisboa).cartão amarelo para Cele (37' e 70') e Vitinho (65'). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Cele (70').Cerca de 200 espetadores.