UD Oliveirense derrotada pelo Lusitânia Lourosa em jogo-treino repleto de golos

Depois de ter assegurado a passagem à 2.ª fase da Allianz Cup, ao superar o Gil Vicente no passado sábado, a UD Oliveirense realizou esta manhã mais um teste de preparação para a nova época, que acabou com um desaire perante o Lusitânia de Lourosa, da Liga 3, por 5-3.Numa partida disputada no Estádio Carlos Osório, Schutte, por duas vezes, e Schurrle marcaram para a equipa da casa, orientada por Fábio Pereira. Por sua vez, Ivanildo Nhaga e Fábio Fortes bisaram para os leões de Lourosa, com Nuninho também colocar o seu nome na lista de marcadores.A UD Oliveirense volta agora a virar o foco para a Allianz Cup, tendo encontro marcado com o Farense, em Faro, no próximo sábado, pelas 18 horas.