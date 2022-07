UD Oliveirense oficializa contratação de Pedro Marques e Miguel Pereira

View this post on Instagram A post shared by UD Oliveirense Futebol SAD (@udoliveirense_sad)

A UD Oliveirense confirmou, esta sexta-feira, a contratação do central Pedro Marques, que representou o Torreense na época passada, e do avançado Miguel Pereira, que esteve no S. João Ver em 2021/22.Natural de Estarreja, o defesa, de 24 anos, que fez grande parte da formação no FC Porto, antes de se mudar para P. Ferreira, onde fez a estreia enquanto sénior, mas clube pelo qual atuou sobretudo pela equipa B. Emprestado pelos castores, o central, que também pode jogar como médio defensivo, representou ainda o Coimbrões e o Felgueiras. Na época transata, fez 17 jogos pelo Torreense, ajudando na subida do clube à 2ª Liga.Por sua vez, o avançado, de 23 anos, participou em 28 jogos e apontou quatro golos no S. João Ver, que milita na Liga 3. Antes disso, passou pela formação do Sp. Braga, estreou-se como sénior no Taipas, tendo ainda representado o Felgueiras e o Espinho.Sobem assim para três o número de reforços confirmados pela UD Oliveirense para 2022/23, depois de ontem ter sido oficializada a contratação de Miguel Maga, oriundo do V. Guimarães.