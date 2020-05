UD Oliveirense reage ao fim da 2ª Liga: «Queremos jogar»

O término da 2ª Liga tem provocado várias reações dos clubes que compõem a prova. De clubes que querem voltar a jogar a clubes que preferem que a competição termine já, a UD Oliveirense fez questão de explicar, através de um comunicado, a sua posição em relação ao tema.





O conjunto de Oliveira de Azeméis começou por expressar a sua "admiração" pela urgência que há em definir o futuro da prova. "Nós, União Desportiva Oliveirense Futebol SAD, não pactuamos com a pressa que tanto pode prejudicar as decisões que, no nosso entender, devem ser ponderadas, equilibradas e ajustadas à dura realidade que todos enfrentamos", podia ler-se, surgindo depois da vontade do clube: "Ou jogamos todos ou paramos todos. Sublinhamos que queremos jogar".Sublinhando que os esforços do seu departamento médico "só serviram os clubes de primeira", a UD Oliveirense realçou a perda de receitas que o clube vai enfrentar e defendeu que as decisões na 2ª Liga têm de ser tomadas em consonância com a 2ª Liga. "Ao invés da Liga Nos, as equipas da Liga Pro foram privadas de obter receitas, privadas de receber verbas provenientes dos direitos televisivos, privadas de receber patrocínios diretos porque a nossa competição foi atirada para a secretaria. A Liga Pro não pode ser cobaia de soluções apressadas que invertam a lógica profissional dos 34 clubes que compõem a Liga Portugal. Precipitar subidas à Liga Pro, descidas ao Campeonato de Portugal, ou ainda, alargamento do quadro competitivo da Liga Pro não é um caminho seguro para os clubes e respetivas sociedades desportivas. Não é absoluto que haja competição da Liga NOS. Não é líquido que essa competição recomece e termine na última jornada. Por isso, não devemos decidir a Liga Pro sem conhecer como vai terminar a Liga NOS", clamou o clube.Apesar de ter agradecido à FPF e à Liga pelo auxílio financeiro que estão dispostas a oferecer aos clubes, a UD Oliveirense fez questão de se demarcar, ainda que não na totalidade, do comunicado conjunto se surgiu após a reunião de sexta-feira: "O facto de a União Desportiva Oliveirense Futebol SAD aparecer como signatária de um comunicado, divulgado na passada sexta-feira, dia 1 de maio, em conjunto de alguns clubes da Liga Pro, não quer dizer que a nossa sociedade desportiva concorde com tudo o que vierem a propor para a Liga Pro".O comunicado, composto por nove pontos, termina com a UD Oliveirense a afirmar que não está a par da realização da reunião de Direção Extraordinária que está agendada para a próxima terça-feira. "Que passos serão dados agora? Como serão defendidos os interesses dos clubes? Pela imprensa sabemos que há novas reuniões em agenda na próxima semana, mas, oficialmente estamos à margem desse processo".