UD Oliveirense recebe Sangaré por empréstimo do AVS SAD

A UD Oliveirense e o AVS SAD oficializaram, esta quarta-feira, o acordo para o empréstimo de Balla Sangaré. O avançado costa-marfinense, de 23 anos, perdeu espaço no plantel de Jorge Costa com a chegada de vários reforços para o ataque e ruma, por isso, a Oliveira de Azeméis em busca de maior utilização. A cedência é válida até ao final da época.Apesar de ter participado em 23 encontros na primeira metade da época, Sangaré apenas foi titular em quatro partidas, tendo apontado apenas um golo. O marfinense está a cumprir a terceira temporada de ligação à antiga SAD do Vilafranquense."Estou feliz aqui, chego para ajudar rapidamente o clube. Sou forte, bom com bola e sem bola", atirou a novidade no Carlos Osório.Ricardo Chéu recebe assim mais um reforço em cima do fecho do mercado, depois de já ter apresentado Frederico Namora para o sector defensivo.