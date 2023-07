UD Oliveirense recorre ao Benfica e ao B SAD para reforçar a defesa

A UD Oliveirense assegurou mais dois reforços para o sector defensivo da equipa orientada por Fábio Pereira. Segundo confirmou, as contratações do lateral Gonçalo Negrão e do central John Kelechi já estão fechadas, devendo a oficialização acontecer nos próximos dias.O lateral-direito, que também pode atuar no meio-campo, chega proveniente do Benfica, onde terminou a sua formação. Na época passada, Gonçalo Negrão fez 17 jogos pelos sub-23 encarnados. Já em 2021/22, sagrou-se campeão nacional de juniores ao serviço das águias.Por sua vez, Kelechi, de 24 anos, ingressa na UD Oliveirense depois de ter passado os últimos seis meses ao serviço do B SAD. Antes disso, esteve na Austrália, onde fez apenas três jogos pelo Central Coast. Em Portugal, o central representou também os sub-23 do Rio Ave e o Casa Pia.