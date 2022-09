UD Oliveirense vence jogo-treino com o Lusitânia de Lourosa

A UD Oliveirense realizou esta quarta-feira um jogo-treino com o Lusitânia de Lourosa, tendo levado a melhor sobre o adversário que milita no Campeonato de Portugal por três bolas a zero.Numa partida disputada no terreno do adversário, a formação orientada por Fábio Pereira triunfou com golos da autoria dos avançados Marcelo Marques, Jonata e Miguel Pereira. Destaque para o facto da equipa da Liga Sabseg ter conseguido manter a baliza inviolável, algo que não tem conseguido no campeonato.A turma de Oliveira de Azeméis continua a preparar a estreia na Taça de Portugal, marcada para domingo, pelas 15 horas, frente ao União da Serra, clube do distrito de Leiria que também milita no Campeonato de Portugal.